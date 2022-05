Mientras que el estreno oficial de Dr. Strange 2 será el 05 de mayo, México presumirá de un pre-estreno este día 04 y por ello, vale mucho la pena irnos adentrando a la película con el soundtrack oficial de la misma.

Tal y como comicbook reporta, el estudio decidió subir todas y cada una de las canciones compuestas y seleccionadas nada más y nada menos que por Danny Elfman, quien tiene ya historial en musicalizar películas de súper héroes como Batman.

El score completo se montó a Youtube y iTunes para deleite de los fans que, como era de esperarse, se preguntan qué clase de score habrán preparado para tan importante largometraje.

‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, es la película que dará el verdadero inicio a la Fase 4 del MCU, ya que las series que hemos visto hasta ahora en Disney+ han sido una guía para entender el multiverso y el contexto sobre el cuál se plantará esta siguiente etapa, y ‘Spider-Man: No Way Home’, fue la intro para entender todo lo que veremos próximamente con el Hechizero Supremo.

¿Están listos? Dense una vuelta por el multiverso sonoro de Dr. Strange en esta increíble selección de Youtube: