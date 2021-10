Esta es probablemente la noticia más fuerte para los conspiranóicos de Marvel que asumían que el Multiverso conectaría a Deadpool & Spider-Man para futuras entregas juntos. Sin embargo, el actor de 44 años ha anunciado que se retirará de la actuación por un tiempo indefinido ya que después de tantos proyectos “es momento de tomarse unas vacaciones”.

En tan sólo los últimos años, hemos visto al actor da vida y voz a proyectos como ‘Detective Pikachu’, ‘The Croods’, ‘Free Guy’ así como también a los pequeños clips de Deadpool haciendo oficial su entrada al multiverso de Marvel.

Si bien todo lo que está sucediendo podría apuntar a que ‘Deadpool 3‘ se encuentra a la vuelta de la esquina y con ello un sin fin de posibilidades para él, somagnews ha reportado que el actor decidió darse “un año sabático” que es más bien un retiro indefinido dependiendo de cómo se sienta.

Y esto no es sorpresa alguna, pues sabemos también que Reynolds jugó un papel importante en ‘The Hitman’s Wife’s Boydguard‘ para inmediatamente después brincar al proyecto de Netflix, ‘Red Notice‘ y eventualmente a ‘The Adam Project‘.

Dígase que durante todo el caos de la pandemia, Reynolds no dejó de trabajar y se dedicó a full a aprovechar todas las oportunidades posibles.

Eso a nivel salud mental, puede ser desastroso así que una parte del fandom valora que Ryan descanse para poder seguir más adelante con cosas nuevas.

Y una de ellas podría ser ‘Deadpool 3‘… Ya veremos.