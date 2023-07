Ryan Gosling dice que no conoce a Martha Higareda.

En meses pasados, Martha Higareda fue blanco de un troleo masivo, luego de que usuarios en redes sociales comenzaran a preguntarse cuán reales son las historias que cuenta sobre sus días en Hollywood. Ahora, Higareda vuelve a ser tendencia luego de que Ryan Gosling -protagonista de una de esas historias- negara conocerla, a pesar de que la actriz había sugerido lo contrario.

Ryan Gosling NO conoce a Martha Higareda 😱🔥 pic.twitter.com/0UBn91a721 — la oreja 🐍 (@laoreja_tv) July 9, 2023

Durante su aparición en el podcast de Omar Chaparro, Martha Higareda contó algunas anécdotas que a varios les parecieron irreales. Una de ellas involucraba a Ryan Gosling, quien supuestamente la atrapó antes de que cayera al suelo, al atorarse su suéter en una silla. Todo habría sucedido casualmente en un restaurante.

Recientemente, Ryan Gosling y Margot Robbie vinieron a la CDMX para celebrar la premiere de la película que protagonizan juntos, ‘Barbie’. En el circuito de prensa, un enviado del programa Venga la Alegría le preguntó a Gosling si conocía a una tal Martha Higareda, a lo que el actor canadiense se negó. “No, lo siento. No la recuerdo”- dijo.

¡Ryan Gosling NO conoce a Martha Higareda! 😱🚨

¡Esto fue lo que respondió al ser cuestionado sobre la actriz mexicana! 📺 #VLAFinDeSemana #JuegaConNosotros pic.twitter.com/AWD12c7Apw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2023

Internet rápidamente hizo lo suyo, atacando y burlándose de Martha Higareda. Sin embargo, la actriz de ‘No Manches Frida’ se defendió en redes sociales, puntualizando que ella nunca dijo ser amiga de Ryan Gosling. Aclaró que solo lo conoció durante aquel breve incidente en el restaurante, pero que no son cercanos ni mucho menos. “Amigos, efectivamente, yo no dije que Ryan Gosling ME conocía”, dijo.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

Sin embargo, ahora sí Martha Higareda y Ryan Gosling intercambiaron palabras, pues la actriz tabasqueña tuvo la oportunidad de entrevistarlo junto a Margot Robbie, en el marco de la premiere ‘Barbie’.

“¡No me lo van a creer… ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie, Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que les compartiré”– escribió en su Instagram la artista mexicana con una fotografía en la que sale posando con ambos histriones.

Mientras tanto, ‘Barbie‘ se estrenará en cines de México el próximo 20 de julio.