El reconocido actor Robert De Niro ha confirmado su regreso en la cuarta entrega de la exitosa franquicia de comedia Meet the Fockers. Durante una reciente aparición en movieweb, al ser cuestionado sobre su participación en la próxima película, De Niro respondió afirmativamente: “Sí”. ​

La serie de películas Meet the Fockers ha sido un pilar en la comedia cinematográfica desde su debut en el año 2000. La historia sigue las desventuras de Greg Focker, interpretado por Ben Stiller, mientras navega las complejas relaciones con su familia política, especialmente con su suegro, el ex-agente de la CIA Jack Byrnes, encarnado por De Niro.​

La franquicia ha sido un éxito rotundo en taquilla:​

En diciembre de 2024, se informó que De Niro, junto con Ben Stiller, Teri Polo y Blythe Danner, estaba en conversaciones para una cuarta entrega de la serie. John Hamburg, guionista de las películas anteriores, ha sido confirmado para escribir y dirigir esta nueva entrega.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se espera que la película continúe explorando las dinámicas familiares y las situaciones cómicas que han caracterizado a la franquicia. La producción aún no ha anunciado una fecha de estreno oficial.

¡Más refritos innecesarios! Yei.

