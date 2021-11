Ridley Scott podrá ser un buen director, pero un pésimo perdedor. Luego de que su último filme ‘The Last Duel‘ fuera recibido con una pésima recepción en taquilla, el director ha atribuido su fracaso a la apatía de los millennials.

Luego de asistir al podcast de Marc Maron, el director expresó su sentir con relación a cómo el público estaba percibiendo su trabajo en pleno 2021.

Mientras que ‘House of Gucci‘ ha logrado una excelente bienvenida, más ahora que Gucci como marca está apoyando absolutamente todos los proyectos que ha desarrollado para promocionar sus 100 años de historia, la realidad es que ‘The Last Duel‘, película estelarizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer & Ben Affleck, apenas si logró 27 de los $100 millones de dólares que tuvo de presupuesto.

“Disney hizo un increíble trabajo de promo; los jefes la amaron a pesar de que me daba la impresión de que esta película no fuera para ellos. No fue el estudio; el fracaso de la película se resume a estos millennials apáticos que no pueden separarse del teléfono y obedecen todo lo que el teléfono les diga”. Ridley Scott

Y a pesar del fracaso que esta película representa, Ridley no parece estar teniendo un mal año; recientemente confesó encontrarse trabajando en una nueva serie live-action de ‘Blade Runner‘, además de encontrarse en la silla ejecutiva de una más relacionada a ‘Alien‘.

Por lo que esta no será la última vez que escuche del director, a pesar de no tener un año perfecto.