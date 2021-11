Puede que ‘Eternals‘ haya dejado más preguntas que respuestas para los fanáticos del MCU que definitivamente, lejos de no entender nada, no disfrutaron realmente de un film que introdujo a nuevos personajes y villanos, que no parecen tener mucho relevancia más allá de los Celestiales y las confesiones de Sprite: Steve Rogers está muerto.

Sin embargo, un gran misterio que quedó al final de la película era el pasado misterioso del personaje interpretado por Keit Harrington, Dane Whitman.

¿Van dos spoilers? O.K van dos spoilers: la voz final que le habla y le pregunta si está listo para el reto es nada más y nada menos que Blade, confirma screenrant, y el “reto” al que se refiere es nada más y nada menos que retomar el manto de Black Knight, un personaje creado en en el ’67 por Roy Thomas & John Buscema, quienes no sólo dieron vida a un héroe muy importante en las sagas cósmicas de Marvel, sino que además lograron que este mismo se hiciera un nombre recurrente en las distintas versiones de los Avengers, Defenders y hasta Ultraforce.

Este personaje obtiene sus poderes de la legendaria “Ebony Sword” que ha ido pasando entre su familia por generaciones.

¿Por qué Dane dejó la espada? Porque esta tiene una maldición; sus antepasados quitaron tantas vidas y derramaron tanta sangre con ellas que, eventualmente, una maldición de sangre cayó en la misma haciendo que se alimente y se haga más fuerte con cada vida que quita, pero introduzca al usuario en un estado berserk en el que nunca se va a sentir satisfecho con la sangre que derrame necesitando por ende más y más.

O sea que su mayor poder, es su mayor debilidad, y ahora que Sersi ha desaparecido y se encuentra en juicio por parte de Arisheim, es muy probable que veamos a Dane convertirse en Black Knight y utilizar su legendaria espada que, por cierto, puede cortar a través de vibranium, adamantium y sí, los encantos protectores hasta del mismísimo Dr. Strange.

¡Así que aquí tenemos a un personaje muy fuerte que podría redefinir la fase 4 del MCU! ¿Cómo lo sabemos? Sólo dejaremos esta imagen de el Black Knight luchando contra el poderosísimo Kang y nos iremos lentamente…