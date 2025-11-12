El amor de Quentin Tarantino por el cine es indiscutible. Sin embargo, el director de ‘Pulp Fiction’ no tiene reparos en expresar cuándo una película no le gusta nada.

Aunque respeta el esfuerzo detrás de cada obra, sus opiniones son tan filosas como sus diálogos.

Aquí, las 10 películas que Tarantino detesta… y por qué.

1. Los 400 golpes (1959) – François Truffaut

Aunque muchos pensarían que la Nouvelle Vague francesa es su debilidad, Tarantino no soporta el estilo de Truffaut.

En su novela ‘Érase una vez en Hollywood’, lo califica de “aburrido” y “torpe”. Según él, este clásico de iniciación le deja completamente indiferente.

2. Brewster McCloud (1970) – Robert Altman

En su libro ‘Cinema Speculation’, Tarantino no se guarda nada: “Es el equivalente a que un pájaro te cague en la cabeza”.

Así de claro define esta cinta experimental de Altman, a la que considera una de las peores películas que haya hecho un estudio grande.

3. La naranja mecánica (1971) – Stanley Kubrick

Tarantino respeta a Kubrick, pero lo llama “hipócrita”. Le molesta que el director haya vendido su película como un mensaje contra la violencia mientras, según él, la glorificaba.

“Sabía que disfrutaba rodar cada minuto”, dijo alguna vez con ironía.

4. El día de la marmota (1993) – Harold Ramis

Bill Murray no lo convence. Tarantino cree que el encanto sarcástico del actor se diluye en esta comedia romántica: “Un Bill Murray menos sarcástico no es un mejor Bill Murray”, escribió con su característico humor mordaz.

5. Indiana Jones y la última cruzada (1989) – Steven Spielberg

En una opinión que pocos comparten, Tarantino prefiere ‘El reino de la calavera de cristal’ antes que esta entrega con Sean Connery.

“Es aburrida”, dice, y asegura que el personaje del padre de Indy no le interesa en lo absoluto.

6. Jules y Jim (1962) – François Truffaut

Segundo golpe para Truffaut. Tarantino considera que los protagonistas de esta historia de amor son “un auténtico dolor de cabeza”. Al parecer, ninguna de las obras del francés logró engancharlo.

7. Monty Python: El sentido de la vida (1983) – Terry Jones y Terry Gilliam

No la odia por completo, pero hubo una escena que lo marcó.

Durante el famoso sketch del comensal que vomita sin parar, Tarantino confesó que tuvo que apartar la mirada porque casi termina vomitando también.

8. Asesinos por naturaleza (1994) – Oliver Stone

Aunque el guion original era suyo, Tarantino repudia la versión final.

Detestó cómo Stone transformó su historia y pidió públicamente a sus fans que no la vieran: “Odié esa maldita película”.

9. Quintet (1979) – Robert Altman

Otra víctima de su pluma afilada. De esta cinta postapocalíptica con Paul Newman dijo que es “terrible, aburrida e insustancial”. Sin medias tintas.

10. Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992) – David Lynch

En Cannes, Tarantino perdió la paciencia con Lynch. Tras verla, declaró que el director “se había vuelto tan engreído” que no pensaba ver otra película suya hasta escuchar que había cambiado.