Incluso alguien como Quentin Tarantino, uno de los cineastas más destacados de los últimos tiempos; tiene una “pata floja” en su filmografía. La mente maestra detrás de ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ y ‘Once Upon A Time in Hollywood’ sabe que no todas las películas que ha producido son buenas, y de hecho considera que una de ellas no sólo le hizo desperdiciar “millones de dólares”, si no que le valió otros “tres largometrajes buenos”.

En un especial de The Hollywood Reporter titulado ‘Los directores: Entrevista completa sin censura’; Tarantino habló sobre su trayectoria en el mundo del séptimo arte y su deseo de de dejar huella en la industria con una filmografía perfecta.

“Para mí, todo se trata de mi filmografía, y quiero salir con una excelente filmografía”– aseguró. Sin embargo, destacó que quizás exista una piedra en el camino, ya que considera que ‘Death Proof’ podría no estar a la altura de sus otras obras.

“Para ser una cinta para zurdos, no estuvo tan mal, ¿o sí?”- agregó. “Entonces, si eso es lo peor que hice, está bien. Pero sí creo que uno de esos films pasados de moda, viejos, flojos y flácidos te cuestan tres buenas películas en lo que respecta a tu calificación”. Vía THR

‘Death Proof’ (2007) es un thriller protagonizado por Kurt Russell en el papel de un doble de acción que asesina a mujeres jóvenes con coches modificados que, según él, son “a prueba de muerte”.

La película se estrenó originalmente en los cines como parte de Grindhouse, un proyecto doble que combinaba ‘Death Proof’ con ‘Planet Terror’ de Robert Rodríguez. Después de que Grindhouse tuviera un rendimiento inferior en la taquilla nacional, ‘Death Proof’ se estrenó como película independiente en otros países y en soportes domésticos. Recibió críticas mayoritariamente positivas por sus secuencias de acrobacias y su homenaje al cine de explotación, aunque se criticó su ritmo.