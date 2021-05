Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus vino a reafirmar la creciente popularidad de las plataformas de streaming, aliadas infalibles durante este periodo de confinamiento extendido.

Han sido capaces de proveer entretenimiento y recreación a pesar del aislamiento, conectando a cientos de personas al rededor del mundo por un tema en común: Ya sea el debut del muy anticipado corte de Zack Snyder sobre ‘La Liga de la Justicia’; o el estreno navideño de Pixar por primera vez a través de plataformas on demand; los servicios de streaming llegaron para quedarse, y en México la oferta es mucha y muy variada.

A continuación hacemos un repaso de todas las plataformas con sus respectivos precios para que tengas un panorama general y puedas elegir aquello que mejor se ajusta a tu bolsillo.

Netflix

Precio: Desde $139 pesos mensuales o $1,668 anuales.

Se trata por supuesto de una de las plataformas más populares no solo en México, si no a nivel mundial. Poseedora de un catálogo original inigualable (‘Stranger Things’, ‘The Queen’s Gambit’, ‘La Casa de Papel’); la aplicación funciona de manera similar en varios dispositivos donde se agrega el comando de voz. Si tienes cuenta premium y TV 4K, podrás mirar cierto contenido en Ultra HD.

Amazon Prime Video

Precio: Desde $99 pesos.

Amazon Prime Video destaca por incluir cierto contenido de HBO, como ‘La Liga de la Justicia’ de Zack Snyder; por ejemplo, a la que puedes acceder con un costo adicional.

‘The Boys’, ‘La maravillosa Sra. Maisel’ , ‘Homecoming’ y ‘Mozart in the jungle’ son algunos de los contenidos originales de la plataforma, y no olvidemos que pronto se estrenará la precuela de ‘El Señor de los Anillos’ más tarde durante 2021.

Disney+

Precio: Desde $159 pesos mensual o $1,599 pesos anual.

Disney+ anunció en marzo que habían superado la marca de los 100 millones de suscriptores. El servicio sigue batiendo récords y ahora se estima que podría llegar a los 350 millones de usuarios en 2024, cifra cuatro veces más alta de lo que Disney pronosticaba para ese año.

Con contenido insuperable, que incluye el Universo Cinematográfico de Marvel, Pixar, el universo Star Wars, contenido de Disney Channel, National Geographic, Fox, y clásicos de ayer y hoy; es una de las opciones más atractivas.

Apple TV+

Precio: Desde $69 pesos.

Aunque Apple TV+ inició fuerte, su popularidad fue cayendo debido a la falta de contenido.

Tiene poco más de 50 programas y películas exclusivas de gran presupuesto; por lo tanto, su biblioteca es reducida. Pocos títulos han llamado la atención de los espectadores y sobresalido ante el resto de los servicios de streaming. Hasta ahora Ted Lasso es la producción más exitosa y fue nominada para varios premios.

Claro Video

Precio: Desde $99 pesos.

Claro Video es la plataforma de streaming de Telcel que ofrece a sus clientes un amplio catálogo de películas, series, documentales y conciertos, además de la opción de Pago por Evento. El primer mes de Claro Video no tiene costo y, a partir de ahí, el precio mensual es de $99 pesos. Además, este servicio está incluido en la contratación de ciertos planes de telefonía.

Paramount+

Precio: Desde $79 pesos.

Paramount Plus es el servicio de streaming antes conocido como CBS All Access, y recientemente llegó a LATAM. Ofrece noticias, deportes, series y películas gracias a convenios con otras compañías, como Nickelodeon y Paramount Pictures.

Por tal razón, su catálogo es extenso: 30 mil episodios de TV, 2,500 películas y más de 30 series

MGM HD

Precio: Desee $59 pesos.

MGM HD es una cadena de televisión por cable de alta definición. Presenta películas de la biblioteca de Metro-Goldwyn-Mayer de 1,200 películas masterizadas en un formato compatible con la alta definición. La red existe en gran medida porque MGM no tiene que pagar para licenciar sus propias películas, y (con algunas excepciones ocasionales) la programación se compone principalmente de cintas de segundo nivel y menos populares que no son buscadas o licenciadas por otras redes y canales de cine importantes.

En agosto de 2014, se anunció que MGM Channel se renovaría como AMC en Latinoamérica y el resto del mundo fuera de los Estados Unidos.

Blim

Precio: Desde $109 pesos.

Blim es un servicio de entretenimiento de Grupo Televisa para disfrutar la mejor selección de contenido en series, novelas, caricaturas, películas y programas en dispositivos con acceso a internet, tiene presencia en más de 15 países de Latinoamérica.

El catálogo de Blim incluye series originales producidas en español, series exclusivas mexicanas e internacionales, películas de estreno y clásicas, cine mexicano clásico y actual, caricaturas, programas infantiles y telenovelas.

Crunchyroll

Precio: Desde $99 pesos

Crunchyroll es la distribuidora de manga, dorama y anime más popular de todo el mundo. Funciona bajo la modalidad freemium; es decir, que el usuario puede acceder a contenido limitado a cambio de anuncios que aparecen durante la reproducción.

No obstante, también existen suscripciones premiums cuyo principal atractivo son debuts casi simultáneos con Japón.

Filmin Latino

Precio: Desde $80 pesos.

Plataforma digital del Instituto Mexicano de Cinematografía, en colaboración con la Secretaría de Cultura; que tiene disponibles más de 1,600 títulos con lo mejor de la cinematografía nacional e internacional para verse en línea. Surgió en 2015 con el objetivo de ofrecer una manera diferente de disfrutar del séptimo arte en México. Actualmente se ha posicionado como una de las plataformas OTT mejor aceptadas en el país.

En la plataforma existen diferentes modalidades para poder adentrarse al vasto contenido: selección gratuita, suscripción o renta.

Mubi

Precio: Desde $49 pesos.

MUBI posee un diferenciador clave con respecto a sus competidores, ya que ofrece 30 títulos diarios, curados por un grupo de expertos. Para algunos podrá ser algo aburrido, pero lo que lo hace interesante es que si no aprovechas el título disponible durante el mes, rara vez podrás tenerlo disponible a futuro.

Nombres como los de Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar, entre muchos más, desfilan dentro de oferta

Si bien, son 30 las películas diarias disponibles,también cuenta con una gran variedad de títulos disponibles pero son con costo extra que rondan entre los $60 y $80 pesos por película.

Pluto TV

Pluto TV es una plataforma de streaming con canales en vivo, totalmente gratis, la cual no requiere suscripción ni registro. Lo único que debes hacer es entrar a www.pluto.tv y comenzar a disfrutar sus canales (en vivo y on demand), los cuales incluyen las categorías drama, comedia, acción, ciencia ficción, acción, cine latino y muchos más.

Y entre los canales que ofrece Pluto TV están MTV Vintage, Nick Clásico, Series Retro y un canal totalmente de anime.