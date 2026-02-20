Descubre qué son las películas de serie B y explora 10 obras maestras de bajo presupuesto. Conoce cintas de culto esenciales para jóvenes cinéfilos.

Las películas de bajo presupuesto han definido géneros enteros a lo largo de la historia. Descubre qué significa el cine B y explora las cintas indispensables para cualquier aficionado.

Lo que debes saber:

El cine de serie B se caracteriza por tener un presupuesto de producción limitado.

Estas cintas suelen explorar temáticas de terror, ciencia ficción y acción.

Muchos directores reconocidos iniciaron sus carreras filmando este tipo de obras.

El cine de serie B nació como una necesidad comercial. Los estudios de Hollywood proyectaban funciones dobles en la década de 1930. La cinta secundaria se producía con presupuestos reducidos y calendarios de rodaje estrictos.

Esta limitación financiera impulsó la creatividad de los cineastas. Los directores compensaron la falta de recursos con historias arriesgadas. El género atrajo a audiencias jóvenes interesadas en temáticas de ciencia ficción, terror y acción.

¿Qué significa que una película sea de serie B?

Una película de serie B es una producción comercial de bajo presupuesto. Estas cintas operan fuera del sistema de financiamiento de los grandes éxitos de taquilla. Su objetivo principal es generar rentabilidad mediante rodajes rápidos.

El término evolucionó con el paso de las décadas. En la actualidad, la serie B define un estilo cinematográfico específico. Las películas destacan por sus efectos visuales prácticos y narrativas directas que ignoran las convenciones tradicionales.

Clásicos del terror y la ciencia ficción

The Evil Dead (1981)

Dónde ver: Renta en YouTube, Google Play, Apple TV, Prime Video

Sam Raimi dirigió esta película con un presupuesto inicial de 90 mil dólares. El equipo de filmación utilizó efectos prácticos artesanales. La cinta narra la historia de cinco jóvenes que liberan demonios en una cabaña aislada.

La invasión de los ladrones de cuerpos (1956)

Dónde ver: Mubi; renta en Apple Tv, Prime Video

Don Siegel dirigió este referente de la ciencia ficción. La trama funciona como una crítica política y social de la época. La historia muestra a extraterrestres reemplazando humanos con copias exactas pero carentes de emociones.

Acción y futuros distópicos

Mad Max (1979)

Dónde ver: HBO Max, Prime Video; renta en YouTube, Google Play, Apple TV

George Miller filmó esta cinta de acción en Australia. El director financió el proyecto trabajando como médico de urgencias. La película estableció las bases visuales del género postapocalíptico moderno en el cine.

Escape de Nueva York (1981)

Dónde ver: Netflix; renta en Prime Video, Google Play, Apple TV

John Carpenter consolidó su carrera con esta película de ciencia ficción. La producción utilizó maquetas y efectos ópticos económicos para recrear la ciudad. El protagonista Kurt Russell definió el arquetipo del antihéroe.

Monstruos y efectos prácticos

Tremors (1990)

Dónde ver: Prime Video; renta en Apple TV

Ron Underwood mezcló comedia y terror en esta producción del desierto. La historia se desarrolla en un pueblo aislado atacado por criaturas subterráneas. Los efectos prácticos de los monstruos mantienen su impacto visual en la actualidad.

The Blob (1958)

Dónde ver: Prime Video, HBO Max; renta en Apple TV, Amazon

Irvin Yeaworth dirigió esta película de forma independiente. El monstruo principal se creó utilizando silicona y colorante rojo. La cinta capturó la paranoia adolescente de la década de 1950 y se convirtió en un éxito de taquilla.

Comedia negra y horror corporal

Re-Animator (1985)

Dónde ver: Renta en Google Play, Prime Video

Stuart Gordon adaptó un relato del escritor H.P. Lovecraft. La película destaca por su uso extremo de sangre falsa y humor negro. La trama sigue a un estudiante de medicina que descubre un suero científico para revivir cadáveres.

Braindead (1992)

Dónde ver: Renta en Google Play, Prime Video, YouTube

Peter Jackson dirigió esta comedia de terror en Nueva Zelanda. La producción ostentó el récord de mayor cantidad de sangre falsa utilizada en un rodaje. La cinta es un referente fundamental del subgénero cinematográfico splatter.

Suspenso y misterio económico

Detour (1945)

Dónde ver: Tubi; renta en Prime Video

Edgar G. Ulmer rodó este clásico del cine negro en solo seis días. El presupuesto total de la filmación fue inferior a 100 mil dólares. La película utiliza la iluminación y las sombras para generar tensión psicológica constante.

Carnival of Souls (1962)

Dónde ver: Tubi, Plex

Herk Harvey financió esta película con 30 mil dólares de presupuesto. La producción utilizó locaciones reales abandonadas para reducir costos. El uso del órgano en la banda sonora genera una atmósfera de inquietud de principio a fin.