Con el fin de año vienen los conteos y los listados de lo mejor que pudimos disfrutar en los últimos 12 meses. Sin embargo, muy de vez en vez en estas épocas caen conteos que abarcan absolutamente todo lo que sucedió en el siglo, y hoy, WTC ha hecho el suyo.

Abarcando diferentes puntos claves dentro de cad alargometraje como su retorno de inversión, taquilla, director y obviamente rating en Rotten Tomatoes, el listado abrca películas que han marcado no solamente a los últimos 10 años, sino a generaciones completas en una época moderna como lo ha sido el siglo 21.

En general, la mayoría de estas películas han sobresalido en el mundo por sus complejas narrativas modernas que se apegan al mndo real fuera de la clásica contextualización hollywoodense que pareceira sólo hablarle a la Élite.

En resumidas cuentas, le hablan a la gente; al corazón. Pero curiosamente en el ámbito de terror, hay una que sencillamente le ganó a todas y no sabemos qué tan de acuerdo estén todos: ‘Get Out‘.

La obra mestra de Jordan Peele que reunió $255 millones de dólares en taquilla y logró un impresionante 98% de buenas reseñas en Rotten Tomatoes, logró una increíble respuesta a nivel mundial por la manera en que el tema del racismo se abordó con una fuerte protesta pero un obvio sarcasmo que se daba un twist en el terror y suspenso de la película que, de nuevo, dentro de su contextualización, simplemente es aterradora.

Y ustedes, ¿qué películas pondrían en su top 10 del siglo 21? Chequen por acá el orden del Top 10, siendo el No.10 el principal:

1.- ‘Get Out‘

2.- ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind‘

3.- ‘The Social Network‘

4.- ‘Parasite‘

5.- ‘No Country for Old Men’

6.- ‘Moonlight‘

7.- ‘There Will Be Blood‘

8.- ‘Inglorious Basterds‘

9.- ‘Almost Famous’

10.- ‘Memento‘