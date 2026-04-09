Netflix estrena Sobran las palabras, la nueva versión de Italia de la historia que inspiró a la película CODA. Conoce de qué trata y dónde verla.

Descubre de qué trata esta comedia protagonizada por Sarah Toscano y conoce dónde ver la nueva adaptación de La familia Bélier hoy mismo.

Lo que debes saber:

La película se estrenó en el catálogo de Netflix el 3 de abril de 2026.

el 3 de abril de 2026. Es una adaptación de La familia Bélier , obra que inspiró a la cinta CODA .

, obra que inspiró a la cinta . La historia sigue a Eletta, la única joven oyente de una familia sorda.

El catálogo de Netflix estrena una nueva cinta de Europa que capta la atención del público. Desde el 3 de abril de 2026, los usuarios pueden ver Sobran las palabras, un drama grabado en Italia que ya es tendencia en la plataforma de streaming.

El director Luca Ribuoli lidera esta producción musical protagonizada por la cantante Sarah Toscano. La cinta adapta la historia de La familia Bélier, la obra de Francia que inspiró la premiada película de Hollywood llamada CODA.

¿De qué trata la historia de Sobran las palabras?

La trama central se enfoca en la vida de Eletta, el personaje interpretado por Sarah Toscano. Ella es una joven tímida y el único miembro oyente dentro de una familia sorda. Todos los días asume el rol de intérprete para ayudar a sus padres.

La rutina de la protagonista cambia por completo cuando descubre que tiene talento para el canto. Su profesora Giuliana, interpretada por Serena Rossi, la impulsa a prepararse para una audición en una escuela de música.

Esta vocación provoca un conflicto en la joven. Eletta debe decidir entre seguir su carrera como cantante o permanecer junto a su familia en Italia, quienes dependen de ella para comunicarse.

La conexión con La familia Bélier y CODA

El guion de la obra mantiene la esencia de La familia Bélier, la exitosa producción de Francia de 2014. Los creadores tomaron la estructura original para adaptarla al contexto cultural de Italia.

Esta misma historia base inspiró a la película CODA, la cual ganó múltiples estatuillas de los premios de Hollywood en 2021. El nuevo largometraje replica la fórmula de éxito al combinar la música con las dinámicas de la comunidad sorda.

El elenco principal de la película en Netflix

La dirección de Luca Ribuoli priorizó el realismo para tratar el tema de la inclusión en la pantalla. La producción integró a talentosos actores de la comunidad sorda para otorgar respeto y representación a la historia.

El equipo actoral cuenta con figuras de Europa. Además del rol protagónico de Sarah Toscano, la cinta presenta las actuaciones de los siguientes artistas:

Serena Rossi .

. Asia Corvino .

. Emilio Insolera .

. Carola Insolera.

Dónde ver el estreno musical en streaming

La cinta Sobran las palabras dura 100 minutos y se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix a nivel mundial. Los fans del cine pueden acceder al contenido desde cualquier dispositivo.

La obra original bajo el nombre Non abbiam bisogno di parole tuvo una presentación previa para la prensa en Milán el 30 de marzo de 2026. Días después, la distribuidora lanzó la versión en el servicio de streaming para el público internacional.