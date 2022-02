El próximo domingo 27 de marzo la entrega de los premios Oscar celebrará su edición 2022 con una gran contienda y un inesperado recorte de categorías en su transmisión en vivo.

Tal y como spoiler reporta, David Rubin, encargado de la transmisión en vivo de los premios, ha compartido que los números de rating en las últimas entregas han sido, por demás, bajos.

Es por eso que al recortar entregas dentro de la misma, la premiación se estaría ahorrando dinero importante, además de obligar a la audiencia a mantenerse muchísimo más cautiva en la misma.

¿Y cuáles serán las categorías que se recortarán de la transmisión en vivo? Nada más y nada menos que mejor documental, mejor corto, mejor corto animado, mejor diseño de producción, mejor edición, mejor sonido, mejor banda sonora y mejor maquillaje y peinado.

¿Lo peor? Eso representa que habrá varias películas que no lograrán entrar a la transmisión como lo son ‘Ascension’, ‘Attica’, ‘Summer of Soul (… or, when the revolution not be televised)’, ‘Writing With Fire’, ‘The Windshield Wiper’, ‘Bestia’, ‘Affairs of the Art’, ‘Boxballet’, ‘Robin Robin’, ‘The Dress’, ‘Alakachuu’, ‘The Long Goodbye’, ‘OnMyMind’, ‘Please Hold’, ‘El rey de Zamunda’ y nada más y nada menos que ‘House of Gucci‘.

¿Listos? Porque al parecer, no veremos mucho, sólo lo “importante” según el encargado de la transmisión en vivo. Pero sea como sea, los Oscar son una premiación dominguera que todos disfrutamos de ver.