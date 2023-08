El verano trajo consigo dos de los estrenos más anticipados del año: ‘Barbie‘ y ‘Oppenhaimer‘. El último se consolida como el 18º filme en la carrera de Cristopher Nolan, el director británico-americano responsable de otros títulos como ‘Interstellar‘ o ‘Inception‘, famoso por su enfoque profundo y al mismo tiempo lleno de acción.

El largometraje cuenta con un reparto lleno de estrellas que incluye a Cillian Murphy en el papel protagónico, además de Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey, Jr; por mencionar algunos.

La película está basada en el libro ganador del Premio Pulitzer ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer‘ de Kai Bird y el fallecido Martin J. Sherwin. Relata la vida del físico nuclear Robert Oppenheimer y su impacto en el proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras armas nucleares.

Hasta el momento, la recaudación mundial de ‘Oppenhaimer’ llega a los $400 millones de dólares. Actualmente es la décima película de Hollywood más taquillera del año en todo el mundo, por detrás de ‘Transformers: El origen de las bestias’ y ‘John Wick: Capítulo 4‘.

¿Cuándo se estrenó Oppenheimer en cines?

‘Oppenheimer‘ debutó en cines el pasado 20 de julio, compartiendo estreno con ‘Barbie‘ de Greta Gerwig. A partir de este estreno simultáneo entre Universal Pictures y Warner Bros, que se presume no fue planeado; surgió el término Barbieheimer, para referirse a la proyección de las dos mega producciones en cines de todo el mundo.

¿Cuándo llegará Oppenheimer a plataformas de streaming?

Por ahora todavía no hay una fecha concreta para la llegada de ‘Oppenheimer‘ a la pantalla chica. Por lo regular, la espera es de 60 días antes que de cualquier película llegue a las plataformas de streaming, sin embargo; si un título tiene un buen rendimiento en la taquilla, es probable que su aterrizaje en la televisión se produzca hasta en 90 días.

¿Qué plataforma estrenará Oppenheimer en streaming?

La cinta es distribuida por Universal Studios, por lo tanto, es probable que la película, luego de su lanzamiento en cines, pase por Netflix, para luego aterrizar en la plataforma streaming, Peacock.