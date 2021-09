Cuando Santiago Menghini decidió titular a su película ‘No One Gets Out Alive’ de esa manera, sabía que, en efecto, muchos ya sabrían en qué iba a terminar. Lo que no sabían es cómo íbamos a llegar a ese punto y por eso, es que este thriller tan horrorífico nos ha sorprendido con su primer trailer.

Basada en el maestro de las casas de terror, Adam Nevill y su obra homónima publicada en el 2014 que ha dado vida al filme en su totalidad, este proyecto contará con las actuaciones de Marc Menchaca, Cristina Rodlo y Victoria Alcock, con un increíble guión orquestado por Jon Crocker y Fernanda Coppel (sí, de los Coppel de Mazatlán a los que seguramente les debes una feria por algún refri o no sé).

Mientras que sí, la historia viene de un punto muy clásico como lo son nuevos inquilinos en una casa vieja, nos parece que Adam Nevill ya se ha convertido en un maestro del género y si alguien sabe contar una historia de terror, es él.

¡Chequen el trailer por acá!