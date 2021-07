Netflix ha compartido por primera vez en su historia, cuál ha sido el proyecto animado in-house más visto de todos los tiempos dentro de la plataforma.

Y aunque para muchos esto resulte en una sorpresa, la realidad es que ‘The Mitchells vs. The Machines‘ no sólo ha sido la producción original animada más popular producida por la plataforma, sino la más vista de todo el catálogo de Netflix en su totalidad superando a animes, viejos reboots y hasta clásicos de Disney con los que alguna vez llegó a contar el gigante del streaming.

Tal y como freakingiantrobot reporta, tan sólo en los primeros 28 días de su estreno, la película acumuló un total de 53 millones de vistas a nivel mundial.

Esto resulta sorprendente considerando que Sony planeaba un lanzamiento espectacularmente grande para el proyecto, pero la llegada del COVID-19 detuvo toda planeación y el filme terminó siendo lanzado únicamente en Netflix.

¿El resultado? Un gigantesco boom que se convirtió en un apapacho para chicos y grandes que durante el encierro, disfrutaron de las maravillosas aventuras de los Mitchells como una señal de esperanza a que a pesar de la pandemia, todos íbamos a estar bien.

¿No la vieron? Chequen por acá el trailer. No es ninguna sorpresa que la película estuviera tan bien hecha considerando que el mismo equipo que la realizó, sea el mismo que hizo ‘Spider-Man: Into the Spiderverse’.