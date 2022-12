Sony Pictures está trabajando en una película live-action de 'One Punch Man'

Si pensabas que la época de los live-actions había terminado, estabas muy equivocado; Netflix aún tiene algunos dólares en su budget para producciones in-house que desde 2020, destinaron para el desarrollo de live-actions y ‘My Hero Academia’, no se irá libre sin el suyo.

Tal y como Atomix reporta, los estudios de Legendary Entertainment han contratado a Joby Harold para el desarrollo de un guión que consiga una buena adaptación para este complicado proyecto que irá con la dirección de Shinsuke Sato, quien fungirá como productor ejecutivo también.

Si bien, Harold ha trabajado para proyectos como Obi-Wan Kenobi y Army of the Dead, no es como que adaptaciones pasadas hayan dejado mucha esperanza como para que este live-action tenga mucha esperanza.

¿Lograrán hacer un buen trabajo? ¿Para qué fingirlo? Sabemos que no, y más ahora que Hollywood Reporter parece apuntar a que el casting, nuevamente, será de actores blancos.

