Mucho se ha hablado de la manera en la que DC expandirá su universo cinematográfico con la llegada de la película de Flash, y así como incluye a varias versiones de este superhéroe, también incluirá otras versiones más de Batman.

Es por eso que recientemente, a través de comicbook, nos enteramos que Michael Keaton ha comenzado a hablar de su posible regreso “formal” como Batman.

Pero, ¿a qué se refiere esto? Sencillo. Es posible que el actor haya revelado que no sólo regresará al papel de Bruce Wayne momentáneamente en un cameo, sino en su totalidad ya sea en una película, saga o serie de televisión.

Esto podría ser real considerando que la serie de Flash ya está tocando base con esos universos. Sin embargo, lo que está por confirmar es si la locura de Ezra Miller, se alivianará y dejará de agredir gente en la calle para poder continuar con el proyecto.

“Si tienen suerte… Es posible que próximamente se enteren de varios proyectos. ¡Oh no! [Risas] La verdad no sé, no sé si ya vaya a entrar a una serie oh… ¿Nadie dijo serie?”