Pese a ser uno de los Batman favoritos del fandom de DC hoy en día, Michael Keaton no siempre fue el “más querido” en la pantalla grande bajo el manto del caballero de la noche, sin embargo, sí fue el más necesario y cuya ausencia dolió terriblemente tras haber rechazado aparecer en ‘Batman Forever‘.

Tras dos películas y una trilogía que necesitaba cerrar con la misma estética, Burton decidió dejar la silla de dirección tras enterarse de que el rumbo al que DC y Warner querían llegar, iba completamente ligado a la venta de juguetes.

Una vez que Tim se bajó del barco, Michael confesó para In the Envelope: The Actor’s Podcast que por mucho que quisiera dialogar con Joel Schumacher –director que reemplazó a Burton para ‘Batman Forever’–, simplemente no logró llegar a ningún lado:

“En algún momento me preguntó: ‘¿Por qué tienes que ser tan obscuro? ¿Por qué todo tiene que ser tan depresivo y crudo en tu visión de Batman?’, a lo que yo le contesté: ‘¿Has leído el cómic?’.



Jamás pude encarrilar de nuevo lo que Burton y yo logramos en su momento con el personaje; para mí nunca se trató del héroe, sino del humano y eso fue lo que se perdió en el camino.



Siempre se va a tratar de Bruce Wayne, no de Batman”.

Tristemente, tenía razón. Después de ese Batman, lo que le siguió fue la peor versión del héroe con Val Kilmer y eventualmente el traje con pezones de George Clooney.

Pero al parecer, pronto veremos a Keaton de regreso en el papel de Bruce Wayne, ya que como se ha mencionado antes, The Flash incluirá a varios personajes de universos alternos muy paralelo al multiverso de Marvel, para competir con todo lo que está sucediendo en la Fase 4 del MCU.