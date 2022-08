El 2022 ha sido un buen año para la industria del streaming, incluso para Netflix, a pesar de haber perdido unos 200 mil suscriptores durante el primer cuarto del año, marcando así su primera pérdida neta en una década.

Sin embargo, aún con dicho inconveniente, Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más exitosa del mundo con 225 millones de suscriptores.

Netflix tiene mucho éxito porque sabe exactamente qué quieren los clientes, cuándo lo quieren y en qué dispositivo.

Goza de una amplia selección de películas y programas de televisión antiguos y nuevos, toneladas de programas originales de alta calidad (en el año en curso han invertido $17 mil millones de dólares en contenido) y una interfaz fácil de navegar.

Así pues, con tantas opciones a la mano, te evitamos la tortuosa búsqueda de contenido y te presentamos las 15 mejores películas de Netflix en lo que va del 2022.

15. The School for Good and Evil

Director: Paul Feig

Elenco: Charlize Theron, Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Rachel Bloom

Género: Fantasía, Drama, Acción

Basada en la novela homónima de 2013 de Soman Chainani, ‘The School for Good and Evil’ sigue las aventuras de las mejores amigas “Sophie” y “Agatha”, que son secuestradas y llevadas a la Escuela del Bien y del Mal.

Cuando su suerte se invierte, intentan encontrar la manera de volver a casa. Al hacerlo, su amistad se pone a prueba.

14. Enola Holmes 2

Director: Harry Bradbeer

Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Helena Bonham Carter

Género: Acción, Crimen, Aventura

Después de su exitoso primer caso, “Enola Holmes” (Millie Bobby Brown) sigue los pasos de su popular hermano, “Sherlock” (Henry Cavill), abriendo su propia agencia, descubriendo que la vida como mujer detective a sueldo no es tan fácil como parece.

A punto de cerrar el negocio, una joven cerillera sin dinero le ofrece a “Enola” su primer trabajo oficial: encontrar a su hermana desaparecida.

13. Slumberland

Director: Francis Lawrence

Elenco: Jason Momoa, Kyle Chandler, Chris O’Dowd, India de Beaufort

Género: Aventura, Comedia, Familiar

‘Slumberland’ está basada en el cómic ‘Little Nemo in Slumberland’ de Winsor McCay, considerado como el primer gran clásico de la historia del cómic.

Sigue la historia de una niña que busca a su padre quien ha desaparecido en un místico país de los sueños. La búsqueda no la hará sola, pues se acompañará de una gran criatura mitad hombre y mitad monstruo.

12. Guillermo del Toro’s Pinocchio

Director: Guillermo del Toro

Elenco: Gregory Mann, Ewan McGregor, Ron Perlman, Finn Wolfhard

Género: Animación, Drama, Familiar

Un clásico que nunca pasará de moda es ‘Pinocchio’ y, en 2022, la historia del niño de madera volverá a la pantalla de la mano de Guillermo del Toro, quien debutará como director de películas animadas.

Será un largometraje musical animado en stop-motion, basado en las ilustraciones de Gris Grimly para su edición del año 2002 de la novela italiana ‘Las aventuras de Pinocho’ de Carlo Collodi.

11. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Director: Rian Johnson

Elenco: Jessica Henwick, Ethan Hawke, Madelyn Cline, Daniel Craig

Género: Crimen, Drama, Thriller

Cuando el multimillonario “Miles Bron” (Edward Norton) invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso.

Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que el detective “Benoit Blanc” (Daniel Craig) para desentrañar todas las capas del misterio? Secuela de ‘Knives Out’ del 2019.

10. Tall Girl 2

Director: Emily Ting

Elenco: Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter, Anjelika Washington

Género: Comedia, Drama

‘Tall Girl 2’ es una mezcla de comedia, romance adolescente e historia de madurez, sin que ninguno de esos géneros destaque entre el resto. En la primera entrega, “Jodi Kreyman” (Ava Michelle) es una estudiante inusualmente alta que sufre de diversas inseguridades.

Después de lidiar con ello y ganar cierta popularidad entre sus compañeros, ahora “Jodi” tendrá que enfrentarse a nuevos escenarios de incertidumbre, producto de su nueva fama.

9. Me Time

Director: John Hamburg

Elenco: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall, Che Tafari

Género: Comedia

‘Me Time’ es una comedia ligera que definitivamente te hará pasar un buen rato. “Sonny” (Kevin Heart), un padre que se queda solo en casa, se encuentra con algo de “tiempo para sí mismo” por primera vez en años mientras su esposa e hijos están fuera.

Se reencuentra con su antiguo mejor amigo, “Huck” (Mark Wahlberg) para pasar un fin de semana salvaje que casi le cuesta la vida.

8. Spiderhead

Director: Joseph Kosinski

Elenco: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett, Mark Paguio

Género: Acción, Drama, Crimen

En un futuro próximo, se ofrece a presidiarios la oportunidad de someterse a experimentos médicos para acortar su sentencia. Uno de los sujetos, inyectado con una droga que genera sentimientos de amor, empieza a cuestionar sus emociones.

Basada en el cuento distópico “Escape from Spiderhead” de George Saunders y publicado por primera vez en The New Yorker.

7. Tyler Perry’s A Madea Homecoming

Director: Tyler Perry

Elenco: Tyler Perry, Cassi Davis, David Mann, Tamela J. Mann

Género: Romance, Drama, Comedia

Tyler Perry vuelve con el personaje favorito de todos en ‘Tyler Perry’s A Madea Homecoming’, la nueva película de la franquicia Madea.

El escritor-director-productor Perry protagoniza la trama que se centra en la graduación universitaria del bisnieto de “Madea”, aunque el momento de celebración se ensombrece cuando secretos ocultos y el drama familiar amenazan con destruir el feliz regreso a casa.

6. The Takedown

Director: Louis Leterrier

Elenco: Omar Sy, Laurent Lafitte, Izïa Higelin, Dimitri Storoge

Género: Acción, Comedia, Crimen

“Ousmane Diakité” (Omar Sy) y “François Monge” (Laurent Lafitte) son dos policías de estilo, origen y trayectoria muy distintos. Hace muchos años trabajaron juntos, pero la vida los separó.

Ahora, esta insólita pareja vuelve a coincidir en una nueva investigación que los lleva a los Alpes franceses. Lo que parecía una simple operación de narcotráfico se convierte en un caso criminal de dimensiones, peligros y situaciones cómicas inesperadas.

5. Day Shift

Director: J.J. Perry

Elenco: Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good

Género: Acción, Comedia, Fantasía

Un limpiador de piscinas de Los Ángeles, padre de una niña de 8 años y que está en proceso de divorcio, esconde un secreto: su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el valle de San Fernando es una fachada para su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros.

4. The Gray Man

Director: Anthony Russo y Joe Russo

Elenco: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton

Género: Acción, Thriller

El agente de la CIA “Court Gentry” (Ryan Gosling), alias ‘Sierra Seis’, fue sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, “Donald Fitzroy” (Billy Bob Thornton). “Gentry” fue en su día un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia.

Pero ahora las cosas han cambiado y ‘Seis’ es el objetivo, perseguido por todo el mundo por “Lloyd Hansen” (Chris Evans), un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él.

3. The Adam Project

Director: Shawn Levy

Elenco: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Jennifer Garner

Género: Acción, Aventura, Sci-Fi

“Adam Reed” (Ryan Reynolds) es un viajero del tiempo del año 2050, que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a “Laura” (Zoe Saldana), la mujer que ama, quien se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas.

Cuando la nave de “Adam” se estropea, es enviado en espiral al año 2022, y al único lugar que conoce de esta época de su vida: su casa, donde vive su yo de 12 años.

2. The Sea Beast

Director: Chris Williams

Elenco: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste

Género: Animación, Aventura, Comedia

En una época en la que las bestias aterradoras vagaban por los mares, los cazadores de monstruos eran héroes célebres, y ninguno era más querido que el gran “Jacob Holland”.

Pero cuando la joven “Maisie Brumble” viaja de polizón en su legendario barco, se encuentra con un aliado inesperado. Juntos se embarcan en un viaje épico hacia aguas inexploradas y hacen historia.

De la mano del cineasta ganador del Oscar Chris Williams (‘Moana’, ‘Big Hero Six’, ‘Bolt’), ‘The Sea Beast’ nos lleva a donde termina el mapa y comienza la verdadera aventura.

1. Hustle

Director: Jeremiah Zagar

Elenco: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez, Ben Foster

Género: Comedia, Drama, Deportes

El veterano Adam Sandler interpreta a un cazatalentos de jugadores de baloncesto en horas bajas que, estando en el extranjero, descubre un jugador con enorme talento pero con un pasado difícil.

Sin la aprobación de su equipo, decide llevarse el fenómeno con él, dándoles a ambos una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA.