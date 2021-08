El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo una edición más de los Premios Ariel que, como cada año, reconocen lo mejor del cine mexicano. En esta ocasión fueron más de 130 propuestas las que se inscribieron para participar y, tras una deliberación, la la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) ha anunciado su terna de competidores.

La categoría estrella de la noche, ‘Mejor Película’, ofrece poderosas historias para la pantalla grande, todas ellas gravitando alrededor de temas como migración, violencia de género y derechos de las disidencias.

La 63º fiesta de los Arieles está a la vuelta de la esquina, por lo que si eres un cinéfilo empedernido querrás haber visto todos los títulos antes de saber los resultados de la premiación. Te decimos de qué van y en dónde verlos.

–Magdalena no ha sabido nada de su hijo en meses, desde que se fue de su pueblo para cruzar la frontera de los Estados Unidos. Las autoridades quieren que firme su certificado de muerte, pero el encuentro con unos padres que perdieron a su hijo hace que se de cuenta de que no puede seguir viviendo sin saber cuál ha sido su suerte. Comienza así su particular odisea a través de México, pasando por zonas repletas de violencia y desolación, persiguiendo cualquier mínima pista pese a haber sido advertida de no preguntar públicamente por estas cuestiones.