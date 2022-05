Ahora con el pre-estreno de la película en la ciudad de Los Ángeles, Marvel sabe perfectamente que la gente comenzará a filtrar videos, capturas y demás elementos propios de la misma película al internet. Es por eso que el estudio ha decidido tomar medidas para evitarlo.

¿Una de ellas? Liberar los primeros teasers “equivocados”; ¿estás seguro que las filtraciones que viste en Twitter serán reales? El multiverso está abierto y Marvel lo está abriendo más, así que no te emociones mucho si has visto cosas que te hagan creer que ya te spoileaste la película.

¿La segunda? Tal y como spoiler revela, Marvel ha decidido cerrar la conversación con los fans; no más videos, no más posts, no más replies; nadie puede realmente seguir la plática en redes con el estudio por primera vez desde que existen las redes sociales, y la razón es que muchos usuarios suelen filtrar cosas que ellos mismos graban en sus celulares.

Con esto, el estudio ha pedido apoyo de otras cuentas enfocadas a contenidos de cine; seguramente alguien verá algo increíble pero compartirlo luego, luego probablemente no sea lo más inteligente. +

¿Ustedes ya tienen sus boletos? Dr. Strange 2 se estrenará en México antes que en todo Latinoamérica, ¡Así que no pierdan la oportunidad!

En otras noticias, ‘Doctor Strange 2’ ya tiene clasificación oficial: Tendrá secuencias de terror y acción.