El panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego sorprendió a todos al anunciar que ‘Vengadores 5’ se titulará ‘Vengadores: Doomsday’ y que Robert Downey, Jr. interpretará al icónico villano “Doctor Doom”.

Este anuncio ha dejado a los fans de Marvel asimilando la noticia, especialmente considerando la larga historia entre “Iron Man” y “Doctor Doom” en los cómics.

Aunque surgen muchas preguntas sobre si “Doom” podría ser una variante malvada de “Tony Stark”, es claro que esta elección de reparto podría explorar la compleja relación entre ambos personajes en el MCU.



La historia compartida de Iron Man y el Doctor Doom

La enemistad entre “Iron Man” y el “Doctor Doom” es destacada, aunque “Doom” es más conocido por su rivalidad con “Mister Fantastic”.

“Doom”, tras una tragedia que lo marcó físicamente, se transformó en “Doctor Doom”. En 1981, ambos personajes se encontraron en el pasado, en la corte del “Rey Arturo”, donde “Iron Man” y los caballeros derrotaron a “Doom”.

En ‘Mighty Avengers’ (2007), “Iron Man” atacó Latveria tras una acusación falsa contra “Doom”. Aunque generalmente son rivales, su relación no siempre es hostil. Tras ‘Secret Wars’ de 2015, “Doom” intenta redimirse y colabora con “Tony Stark”, asumiendo el papel de “Iron Man” en Infamous Iron Man.



Hay versiones del Doctor Doom en el multiverso Marvel que en realidad son Tony Stark.



En el multiverso Marvel, existen versiones de “Doctor Doom” que en realidad son “Tony Stark”. Una es “Iron Maniac”, introducido en ‘Marvel Team-Up nº 3 de 2004’.

Otra aparece en ‘What If Iron Man: Demon in an Armor #1’, donde “Victor von Doom” intercambia cuerpos con “Tony Stark”, quien busca destruir Stark Universal.

Robert Downey, Jr., conocido por su papel como “Iron Man”, podría interpretar al “Doctor Doom” en el MCU. Aunque “Doom” nunca se quita la máscara, Downey podría transformar su interpretación, como lo ha hecho en películas anteriores, y las películas podrían ignorar las similitudes físicas con “Tony Stark”.



¿Cómo puede Robert Downey, Jr. interpretar al Doctor Doom?

Robert Downey, Jr. podría volver al MCU interpretando al “Doctor Doom”, siguiendo el precedente de otros actores que han tenido múltiples roles en el universo Marvel, como Michelle Yeoh y Gemma Chan.

Es posible que Marvel reimagine a “Doom” como una variante de “Tony Stark” en un universo alternativo, donde “Tony” desarrolla una obsesión por superar a “Reed Richards” y sufre una transformación similar a la de su historia original.

Esta versión de “Doom” podría aparecer en ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’ y continuar en ‘Vengadores: Doomsday’. La elección de Downey permitiría explorar un villano ególatra, una oscura inversión de su papel como Iron Man.