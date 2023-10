Si hay una autoridad en el cine de gángsters y mafiosos, ese debe ser Martin Scorsese. En diferentes ocasiones, el cineasta de 80 años de edad ha mencionado las influencias que han repercutido en él para convertirse en uno de los creadores más destacados del género, y a continuación repasamos algunas de sus películas favoritas.

Scorsese aprendió su oficio de algunas de las mentes más brillantes de la industria, nombrando películas como ‘Point Blank’ de John Boorman, ‘Mafioso’ de Alberto Lattuada y ‘Night and the City’ de Jules Dassin como algunas de sus películas de gánsteres favoritas de todos los tiempos.

“Hay muchas películas de gánsteres que he admirado en los últimos 40 años. ‘Performance’; la saga de ‘El Padrino’; ‘Once Upon a Time in America’ de [Sergio] Leone; ‘The Long Good Friday’; ‘Sexy Beast’; y las películas de Hong Kong de John Woo”.

Jean-Pierre Melville es uno de los directores favoritos de Scorsese, cuando se trata de cine de gángsters

Sin embargo, hay una colección de otras películas de gánsters que Scorsese tiene en el más alto respeto, afirmando (vía Far Out):

“El maestro francés Jean-Pierre Melville, un estudioso cercano del cine estadounidense, hizo una serie de películas genuinamente geniales, extremadamente elegantes, intrincadas y cuidadosamente elaboradas, en las que criminales y policías se apegan a un código de honor como los caballeros en la época de la caballería. Le Doulos es uno de los mejores y podría ser mi favorito personal”.

Melville, un cineasta icónico conocido por sus dramas policiales, estrenó películas como ‘Bob the Gambler’ de 1956; ‘Le Doulos’ de 1962; ‘Second Wind’ de 1966 y el largometraje universalmente aclamado por la crítica, ‘Le Samouraï’ de 1967.

Martin Scorsese presentó su más reciente película, ‘Killers of the Flower Moon’

La incursión de Martin Scorsese en el cine crimen no se limita al siglo XX, con obras tan destacadas como ‘Mean Streets’; ‘Taxi Driver’ y ‘Goodfellas’, pues también ha sobresalido en el nuevo milenio con clásicos como ‘Gangs of New York’, ‘The Departed’ y ‘The Irishman’.

Mientras tanto, Martin Scorsese visitó recientemente la CDMX para promocionar su más reciente obra, ‘Killers of the Flower Moon’, un drama de más de 3 horas de duración que relata las atrocidades cometidas en contra de la Nación Osage, un pueblo originario de los Estados Unidos, luego de que se descubrieran grandes yacimientos de petróleo en su territorio.

En su primer fin de semana de estreno, ‘Killers of the Flower Moon’ peleó codo a codo en contra de la película en vivo de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, por la primera posición en taquilla a nivel mundial. En sitios de agregación de reseñas como Rotten Tomatoes o IMDb cuenta con una gran aprobación, misma que se ha visto reflejada entre el público en redes sociales.