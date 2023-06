Si pensabas que el rush por la mejor película animada de de los últimos 5 años había pasado, estabas muy equivocado, pues recientemente Nintendo anunció una increíble colaboración con galletas Oreo.

Gracias a la luz verde de Illumination Studios, la compañía japonesa no sólo logró cerrar un gran acuerdo de colaboración con Nabisco y Cadbury International, sino que además, este lanzamiento estará directamente relacionado a la película y ahora que la película se distribuirá a través de Peacock para servicios de streaming, y a nivel internacional en Blu-Ray, esta campaña será perfecta para ambas marcas.

La película estrenada en abril del año en curso, logró, en tan sólo su primer fin de semana, reunir un total de $141 millones de dólares tan sólo en los EE.UU.

Si bien no ha pasado mucho tiempo de que se estreno, el largometraje animado ya es considerado la película basada en un videojuego más exitosa en la historia, ya que ha logrado reunir la maravillosa cantidad de nada más y nada menos que $1 billón de dólares.

Hoy, la película ha superado a Frozen y Frozen 2 como la película animada más exitosa de la historia. Hasta el momento, no hay otro largometraje del tipo que si quiera se acerque al éxito que ha tenido Super Mario Bros., y eso que el mundo esperaba que Across the Spider-Verse lo hiciera, pero por ahora, dicha película tiene apenas $560 millones de dólares ¡Muy buenos! Pero que aún no se acercan a los ya casi $2 billones de dólares a los que apunta Super Mario Bros. a llegar en los próximos meses.