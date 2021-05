Está bien que haya actores cuyos papeles les persigan por el resto de sus vidas. Más aún si dichos papeles están llenos de frases, tomas y momentos épicos que eventualmente se filtraron a la cultura popular.

Sin embargo, a veces es bueno el recordar que una sola película (o saga de películas) los representan al 100% y que dentro de todo, hay diferentes proyectos interesantes en los que llegaron a actuar.

Tomemos a Macaulay Culkin por ejemplo; un actor que si bien siempre será recordado por ‘Home Alone‘, tuvo una actividad impresionante a principios de los 90 al fichar dos películas extras a parte de lo que estaba haciendo con la primera y segunda entrega de ‘Mi Pobre Angelito‘.

¿Las primeras dos? ‘My Girl‘ ó ‘Mi primer beso‘ como le conocimos en Latinoamérica, y la segunda ‘The Good Son‘ ó ‘El ángel malvado‘ del ’93.

En ambas, Macaulay Culkin forma parte del protagonismo estelar en el casting, pero a pesar de que ambas historias giran alrededor de él, no es necesariamente el personaje que lidera toda la película.

¿No las recuerdan? Por acá les dejamos los trailers:

My Girl (1991)

The Good Son (1993)

Macaulay intentó varios papeles en diversas comedias, teatro y algunas apariciones en la TV. No todas fueron malas, pero definitivamente no fueron buenas.

Al menos no hasta el 2007 en que reapareció con ‘Sex and Breakfast‘, una película cuya temática trataba de una joven pareja buscando revivir la chispa a través del mundo “swinger“.

El resultado no fue malo, sin embargo, la prensa no paró de tachar a Macaulay como un niño intentando demostrar que ya era adulto, cosa que eventualmente desembocó en él alejándose de la actuación, perdiendo peso e intentando incursionar en la música con “The Pizza Underground“.

¿La realidad? La película no es mala y para esta increíble apertura de pensamiento que representa el 2021, nosotros hasta la recomendaríamos:

Sex and Breakfast (2007)

Y ustedes, ¿recuerdan a Macaulay de algún otro gran papel?