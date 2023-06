Trailer de 'Five Nights at Freddy's: una película de horror sobre animatronics asesinos.

Five Nights at Freddy’s, la exitosa saga de videojuegos creada por Scott Cawthon en 2014, recibirá una adaptación a la pantalla grande y chica gracias a Universal Pictures y la plataforma de streaming, Peacock.

Tal y como xataka reporta, rara vez un live-action ha logrado ser exitoso y los fans de la serie lo saben, sin embargo luego de que Last Of Us lograra ser un rotundo acierto, ambos estudios decidieron darle seguimiento al proyecto y hoy, podemos ver lo que lograron en este primer trailer.

Bajo la producción de Blumhouse, la terrorífica historia de un guardia de seguridad que deberá enfrentarse a una serie de sucesos paranormales en el antes reconocido Freddy Fazbear’s Pizza, tendrá un pequeño giro ahora que Abby, la hermana del guardia, le acompañará en una noche llena de suspenso y terror paranormal.

Originalmente, el videojuego te planta en una situación en la que debes utilizar todos los recursos a la mano para enfrentar y escapar de los animatronics que, según la trama, están poseídos por los espíritus de niños que fueron asesinados en el lugar.

Sin embargo, obviamente el largometraje requerirá de más ritmo y velocidad, por lo que no nos sorprendería ver, entre el mar de referencias al videojuego, nuevos “elementos” narrativos que ayuden a que, quienes no jugaron FNAF en el pasado, disfruten de su historia.

¿Crees que logren un éxito como el de TLOU? ¡Ya lo veremos!