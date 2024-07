Ridley Scott finalmente ha presentado el tráiler de ‘Gladiador 2‘. La secuela llega 24 años después de la película original de Scott, ‘Gladiador’, que ganó cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película. La secuela se estrenará en cines el próximo 22 de noviembre. Mira a continuación su primer trailer oficial.

En lugar de Russell Crowe, quien muere al final de la película original, ‘Gladiador 2’ es protagonizada por Paul Mescal como “Lucius Verus”, ex heredero del Imperio y sobrino del “Cómodo” de Joaquin Phoenix (quien también murió en la primera película a manos del “Maximus” de Crowe).

Desde los acontecimientos de la primera película, “Lucius” perdió el contacto con su madre (interpretada por Connie Nielsen, quien regresa para la secuela), se adentró en el desierto, se convirtió en prisionero del ejército romano y, al igual que su héroe “Máximo”, ahora tiene que luchar como gladiador.

Junto a Mescal y Nielsen, el elenco de ‘Gladiador 2’ incluye a Pedro Pascal como “Marco Acacio”, un general romano que se entrenó con “Máximo” pero que desde entonces dio un giro hacia el lado oscuro; Denzel Washington como “Macrinus”, un poderoso hombre que mantiene un grupo de gladiadores; y Joseph Quinn como el coemperador “Geta”. Mientras tanto, Derek Jacobi retoma su papel de la primera película como el senador “Gracchus”.

A pesar de no tener ningún papel en ‘Gladiador 2’, Russell Crowe reconoció recientemente que se sentía “un poco incómodo” con la idea de la secuela.

“Pero un par de cosas me dicen: no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy dos metros bajo tierra. Entonces, veremos cómo resulta”.