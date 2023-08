No es ningún secreto que durante los últimos años, Star Wars ha estado abusando de su buena racha y excelentes producciones pasadas como lo fueron Rogue One. Sin embargo, hoy en día se siente como si se estuviera perdiendo el propósito de contar una historia y Liam Neeson parece estar de acuerdo.

Tal y como vandal reporta, el actor recientemente habló acerca de la problemática de contenidos en la que Lucasfilm y Walt Disney, se vieron envueltos a mediados de este año.

Por si no lo sabías, el estudio decidió escribir y producir demasiadas series entorno al universo Star Wars, que en un primer plano lucían sensacionales, sin embargo, Disney+ apresuró los lanzamientos de todas y cada una de ellas, haciendo que un título se encimara sobre otro, canibalizando así las reproducciones y haciendo que, cada proyecto fracasara a su manera.

Tomemos por ejemplo a Book of Bobba, que en su momento parecía una gran idea hasta que el lanzamiento de una nueva temporada de The Mandalorian, obligó al guión a centrarse más en Mando, Grogu y la antesala de un nuevo mandaloriano tomando el liderazgo de su propia serie.

Al hacer esto, otro personaje se apropió de The Mandalorian y así subsecuentemente, parecía que todo estaba tan apretado y mal hecho, que una serie ya ni siquiera tenía mucho que ver con su propia historia.

Y eso es justo lo que le preocupa a Liam Neeson, quien asegura sentir que ya a nadie le interesa crear historias épicas o producciones de leyenda como sucedía en el pasado y como se realizó en los Episodios que dieron vida a una nueva saga en Star Wars:

“Lo puedes ver desde la trilogía pasada… Todo se sentía a medias. Estamos hablando de una época con mejores efectos, con más CGI, con más tecnología, y si comparas toda la trilogía con una película del Episodio I, no se acercan ni remotamente a la teatralidad y producción que tuvo esa película.

Me queda claro que se perdió el rumbo; están haciendo las cosas por hacerlas. Eso no es Star Wars. Al menos no el que yo conocí”.

– Liam Neeson