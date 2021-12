Pese a que falten varios meses aún para el estreno de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, un set de Lego de la película puede haber revelado al villano principal de la película.

Después de que en el pasado múltiples elementos hayan revelado que Dr. Strange se enfrentará a Shuma-Gorath (quien sale en ‘What If…?’, ahora este set que será colocado en venta dentro del sitio oficial de la marca.

Hoy, nos queda claro algo: Marvel no revela secretos así por así.

Ni siquiera el trailer de ‘No Way Home’ dejó entrever detalles “verdaderamente importantes”. Muchos insiders aseguran que se borraron a personajes claves del trailer, y que además la inclusión de Tobey & Andrew son un señuelo.

Así que el revelar a Shuma-Gorath & Gargantos, este segundo villano de un ojo y con tentáculos, puede significar que la película fungirá como punto de partida a diferentes cómics que explorarán el lado obscuro del Multiverso.

¿Será? No lo sabemos, como aún no sabemos cuántas piezas tendrá. Eso sí, la película se estrenará este 06 de mayo del 2022, así que atentos.