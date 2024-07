Es fácil entender por qué los estudios que evitan riesgos les gusta hacer secuelas. Si una fórmula funcionó antes, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Además, es mucho más sencillo comercializar una historia conocida que presentar algo nuevo. El único problema es que muy pocas secuelas en la historia de Hollywood han estado a la altura de la original.

Recientemente, la revista Rolling Stone publicó una lista con las 50 Secuelas Más Decepcionantes de Todos los Tiempos, en donde “los héroes nunca mueren, los mismos chistes nunca pasan de moda y las películas impares de Star Trek siempre apestan”.

La lista, sujeta a la subjetividad de los colaboradores de Rolling Stone, se enfocó en aquellas secuelas que, en su momento, parecían realmente prometedoras, pero que terminaron decepcionando a críticos y fanáticos por igual.

‘The Rise of Skywalker’, la peor secuela de la historia según Rolling Stone

Quizás muchos no se sorprenderán al saber que la primera posición la ocupa nada más y nada menos que ‘The Rise of Skywalker’ (2019), la tercera y última película de la trilogía de secuelas de Star Wars (después de ‘The Force Awakens’ del 2015 y ‘The Last Jedi’ del 2017), y el episodio final de la saga Skywalker de nueve partes.

Ambientada un año después de ‘The Last Jedi’, ‘The Rise of Skywalker’ sigue a “Rey”, “Finn” y “Poe Dameron” mientras lideran la batalla final de la Resistencia contra el Líder Supremo “Kylo Ren” y la Primera Orden, quienes cuentan con la ayuda del “Lord Sith”, el “Emperador Palpatine”.

La caída de una saga: Las críticas de Rolling Stone sobre el Episodio IX de Star Wars

Según Rolling Stone, las cosas empezaron mal en la primera parte, cuando se reveló que el “Emperador Palpatine” estaba de vuelta, algo que nunca se molestaron en explicar.

Y después de que la película anterior indicara que “Rey” procedía de un entorno humilde, sugiriendo que cualquiera podía salir de la oscuridad y convertirse en Jedi; se descubrió que en realidad es una “Palpatine”. Fue una de las muchas formas en las que el director J.J. Abrams intentó anular el trabajo de Rian Johnson en ‘The Last Jedi’.

El público ve a “Luke Skywalker” como un fantasma de la fuerza; “Han Solo” como otro tipo de aparición; la princesa “Leia” a través de imágenes de archivo torpemente editadas; “Chewie”, “R2-D2”, “C-3PO”, e incluso “Lando Calrissian”, pero nada resulta satisfactorio en ninguno de ellos.