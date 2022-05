‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ ha presentado su pre-estreno este 02 de mayo en L.A con una reacción muda; dígase que nadie ha comentado nada porque está tan buena, que Marvel ha prohibido fotos, tweets o cualquier comentario.

Ahora, con el estreno en algunas partes del mundo, China ha decidido bloquear la película ya que en el largometraje, un periódico opositor al gobierno en turno aparece como referencia, lo cuál le ha bastado una vez más al totalitario gobierno del viejo oriente cancelar la película y prohibir su circulación.

La info nos llega a través de rt, quienes aseguran que el equipo de comunicación del estudio no buscó justificar la aparición de dicho periódico, anunciándose ignorantes ante los problemas de índole de política del país, a lo que el gobierno contestó: “infórmense”.

Muy definitivo, ¿no? ¡No hay mucho que hacer! Lo que sí, es que en México podemos disfrutarla a partir de hoy en sus cines favoritos.

