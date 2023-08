Hoy en nuestra sección de: “El agua moja”, reportes de rotten tomatoes apuntan a que el fallido live-action de ‘Los Caballeros del Zoadiaco’ que los fans rogaron porque no realizaran, tuvo pérdidas millonarias.

¿La razón? Sencillamente el anime adaptado a actores reales y plataformas de streaming, no resulta ni funciona.

Si bien, existen adaptaciones de videojuegos a series live-action que han resultado como lo fue el caso de The Last Of Us, otros productos tan de culto como lo podría ser este, estaba destinado a fallar ya que que desde su gestión, el mismo público no confiaba mucho en el resultado.

Y efectivamente, el trabajo de Tomek Baginski no pareció haber dado la talla luego de que el comentario general de la película, fuera que Hollywood sencillamente no sabe adaptar animes a la pantalla grande.

Si bien, originalmente Masami Kurumada había planeado una adaptación cinematográfica durante muchos años, la aprobación de Toei Animation en mayo de 2017 parecía dar la pinta de un esfuerzo en conjunto que lograría destacar de entre todas las demás producciones de este tilo dentro de la industria.

Sin embargo, al final Sony Pictures tuvo que hacerse cargo del proyecto en su mayoría luego de que A Really Good Film Company se retirara del proyecto por las mismas razones: falta de fe en la adaptación.

¿El resultado? Un budget de $60 millones de dólares de los cuáles únicamente regresaron $7 millones en total. Eso más la campaña publicitaria que normalmente no se suma a los números oficiales que puede ver la gente o los medios, pero que mínimo, tuvo un costo de $300,000.00 dólares a nivel mundial.

¿Será este el fin de los caballeros del zodiaco?