Lo que debes saber

Netflix publicó un nuevo video animado de HUNTR/X bailando “How It’s Done” .

publicó un nuevo video animado de bailando . El material es parte de una serie de coreografías oficiales que también incluye “Golden”, “Takedown”, “Soda Pop” y “Your Idol”.

que también incluye “Golden”, “Takedown”, “Soda Pop” y “Your Idol”. La película regresó al Top 10 de Netflix, pero el impacto del video y el récord de permanencia son hechos distintos.

Netflix estrenó un video de “How It’s Done” en el que Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de KPop Demon Hunters, ensayan una coreografía completa. La novedad no es una canción nueva: es una animación inédita que muestra movimientos que no aparecen en la secuencia original de la película. Netflix Tudum presentó el material el 28 de octubre de 2026.

¿Qué muestra el nuevo video de “How It’s Done” de HUNTR/X?

El video forma parte de una serie de coreografías oficiales con las canciones de la película. Además de “How It’s Done”, Netflix prepara o publicó rutinas completas para “Golden”, “Takedown”, “Soda Pop” y “Your Idol”. El anuncio también incluye presentaciones de los coreógrafos originales y contenido para aprender los pasos. La película se estrenó en 2025, no este año.

En la película, HUNTR/X interpreta “How It’s Done” durante una secuencia de acción, pero no hay espacio para presentar todos los pasos. El nuevo video muestra a Rumi, Mira y Zoey practicando en una sala de ensayo. La coreografía amplía el material original sin tratarse de un adelanto de la secuela. El video oficial puede verse en el reproductor que acompaña esta nota.

¿Cuántas reproducciones tiene el video de KPop Demon Hunters?

El clip se hizo viral rápidamente. El periodista Paul Tassi reportó en Forbes, el 30 de octubre, alrededor de 19 millones de reproducciones en X y 4.5 millones en YouTube al momento de su publicación. Estas cifras cambian continuamente y no equivalen al número de personas que vieron la película en Netflix.

¿KPop Demon Hunters rompió un nuevo récord en Netflix?

La película regresó al Top 10 global de Netflix y, de acuerdo con el mismo artículo de Forbes, reapareció en el puesto 7. Eso no debe confundirse con las 52 semanas consecutivas que había pasado en el ranking anteriormente. El autor cree que el video pudo contribuir a su regreso, pero Netflix no ha establecido oficialmente esa relación como causa.

El lanzamiento de coreografías forma parte de la actividad de Netflix alrededor de KPop Demon Hunters. También habrá videos con bailarines y coreógrafos reales. En LifeBoxset explicamos la experiencia inmersiva de KPop Demon Hunters para 2027. El video de “How It’s Done” es material extra de la película de 2025, no un anuncio del estreno de su secuela.