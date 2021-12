A menos que evites los spoilers a toda costa o vivas debajo de una roca, entonces has visto o escuchado todas las filtraciones, rumores y teorías sobre la nueva película de ‘Spider-Man’ 🕷️.

Los rumores, como sabemos, especialmente los que rodean al MCU, a veces están llenos de verdad y a veces las estrellas tienden a dejarlos escapar accidentalmente (te estamos viendo a ti, Tom Holland). Así que con ‘Spider-Man: Now Way Home’ a punto de estrenarse, ¿podría otra estrella haber revelado algún detalle?

Kirsten Dunst, recordada por su interpretación de “Mary Jane Watson” en la trilogía original de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi; ha estado en una gira promocional relámpago para su nueva película ‘The Power of the Dog’. Durante sus numerosas entrevistas, le han hecho la pregunta definitiva: “¿Estarás en la nueva película de Spider-Man?”. Y una de sus respuestas está acaparando mucha atención, ya que dijo a Variety:

“A estas alturas sería la vieja MJ con pequeños bebés araña”.

Sin embargo, no es tan exagerado, teniendo en cuenta que Tobey Maguire está casi confirmado para volver como su iteración del héroe arácnido. Tener a Dunst en una pequeña escena en la que da la bienvenida al “Peter Parker” de Tobey a su mundo podría tener sentido. Dunst añadió a Variety sobre su regreso al género de superhéroes: “Lo haría. ¿Por qué no? Sería divertido, nunca diría que no a algo así”.

De la “MJ” original a la más actual llega Zendaya, que se ha convertido en una de las favoritas del fandom. Verla reunirse con su versión variante podría dar lugar a divertidas conversaciones entre mujeres, posiblemente con la “Mary Jane” de Dunst transmitiéndole algunas originales ideas sobre cómo besar.

Ahora que tenemos dos “Mary Janes” cubiertas, sólo nos queda añadir otra: La MJ de Andrew Garfield, que sabemos fue eliminada en ‘The Amazing Spider-Man 2′ para dejar espacio a la “Gwen Stacy” de Emma Stone; quien a su vez encontró la muerte al final de la película. Pero esto es el multiverso, así que cualquier cosa podría pasar.

Aunque de momento sólo podemos confirmar que Zendaya es la única “Mary Jane” que regresa en ‘No Way Home’, es posible que la “MJ” de Kirsten Dunst haga una aparición en la película, ya que fue vista por los paparazzi cerca del set de ‘Spider-Man: No Way Home‘ durante los rodajes en Los Ángeles.

Sin embargo, al igual que los rumores sobre el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, tendremos que esperar hasta que ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrene el 17 de diciembre para saber la verdad sobre la posibilidad de que vuelvan varias “Mary Janes”.