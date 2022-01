Keanu Reeves ha participado en tantas películas y ha dado vida a personajes tan icónicos e importantes, que resulta interesante descubrir cuál de todas las películas en las que ha estado y no, es su favorita.

Recientemente en ‘The Late Show with Stephen Colbert‘, tras haber sido cuestionado con “15 preguntas que penetran tu alma” y confesado que “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division era su canción favorita, el actor obviamente también tenía que revelar cuál era su película predilecta.

Y para sorpresa de todos, Keanu es fan del trabajo que Norman Jewison realizó en el ’75 con ‘Rollerball’.

La película setentera que se establece en un 2018 distópico en donde es permitido asesinar en televisión por cable, nos habla de un deporte llamado Rollerball en donde las corporaciones apuestan por sus equipos preferidos, que suelen quitarle la vida a otros jugadores al calor del juego.

“Tiene un mensaje social, una crítica social futurista, tiene acción, tiene filosofía, tiene todo” – Keanu Reeves

En 2002, un reboot salió en el cine y no logró el impacto que su versión original dibujó en aquellos entonces. Pero si algo les podemos recomendar, es ver la de 1975 para que entiendan de dónde vienen los gustos de Keanu Reeves.