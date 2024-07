En una nueva entrevista, Keanu Reeves ha dicho que piensa mucho en la muerte ahora que se está haciendo mayor.

En declaraciones a BBC News, Reeves dijo que, a medida que se acerca a los 60 años, piensa más en el envejecimiento y en la muerte. Confesó al medio:

“Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo”. En lugar de ser algo negativo, Reeves aseguró que era “algo bueno”. Y continuó:

“… No es algo paralizante, nos sensibiliza para apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que tenemos el potencial de tener”.

Keanu Reeves presentó su nueva novela gráfica, ‘The Book of Elsewhere’

El actor estaba promocionando su nueva novela gráfica, ‘The Book of Elsewhere’, basada en su exitosa serie de libros ‘BRZRKR’. Hablando de cómics y novelas gráficas, dijo:

“Me encantan las imágenes… Me encantan las palabras y la narración de historias, y me encanta la forma en que puedes tener este compromiso que se superpone. Así que puedes mirar el arte y luego seguir la historia”.

Reeves escribió la novela en colaboración con la autora británica de ciencia ficción, China Miéville. La historia sigue a un guerrero inmortal que quiere poder morir.

Keanu Reeves toca un cover de “Just Like Heaven” de The Cure

En otras noticias, recientemente se ha viralizado un video de Keanu Reeves y su banda Dogstar tocando un cover de “Just Like Heaven” de The Cure.

La versión ha sido incluido en el más reciente setlist de la banda, como parte de su actual gira en favor de ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, su más reciente álbum. Entérate de los detalles por aquí.