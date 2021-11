Si la constante oleada de rumores y especulaciones es el más mínimo indicio; los fans se alegrarían mucho si Keanu Reeves fichara por uno de los dos principales universos compartidos de superhéroes de Hollywood, y todos sabemos que se le ha relacionado con el Universo Cinematográfico de Marvel y el DCEU con bastante frecuencia.

Sin embargo, se podría pensar que Warner Bros. tiene ventaja en esta situación, dado que ya trabajaron con la estrella de acción en la película de culto ‘Constantine’, esfuerzo que sólo ha encontrado más seguidores en los dieciséis años transcurridos desde su estreno.

No sólo eso, sino que Reeves nunca ha sido tímido en admitir que estaría más que feliz de interpretar el papel de nuevo, algo que ha reafirmado recientemente -una vez más- al responder algunas preguntas de los fans para la revista Esquire.

“Me encanta interpretar a Constantine. John Constantine. He interpretado a muchos Johns. ¿Cuántos Johns he interpretado? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de diez. Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de interpretar a Constantine de nuevo”.