Keanu Reeves, actor que ha dado vida a icónicos personajes como John Wick & Neo de ‘Matrix‘, ha revelado que su canción favorita es “Love Will Tear Us Apart”.

Recientemente en una entrevista para ‘The Late Show With Stephen Colbert’, el actor se tomó la libertad de hablar más de su persona que de sus personajes quienes en los últimos tres años, han estado acaparando su atención tanto laboral como personalmente (no es fácil ser el rostro de dos entidades que han generado un fandom de culto en el cine).

Durante la conversación, Keanu fue interrogado con “15 preguntas para penetrar tu alma”, a las cuales contestó de manera extremadamente abierta y transparente.

¿Una de las más reveladoras pero coherentes? Que para el actor “Love Will Tear Us Apart” no es sólo una de sus canciones favoritas, sino la No.01, y Joy Division es fácilmente la banda que más ha escuchado en su vida, reporta NME.

Hey, Keanu, te entendemos. Todo México te entiende. No por nada somos uno de los países que más culto le tiene a Ian Curtis.