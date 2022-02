Johnny Knoxville y el resto del elenco de Jackass se han metido en un montón de situaciones locas a lo largo de los años, pero, lo creas o no, hay una línea que trazan cuando se trata de ciertas acrobacias.

Esa línea se ha vuelto un poco más atrevida ahora, especialmente para Knoxville, después de que sufriera daños cerebrales como resultado de una acrobacia de Jackass Forever. Fue embestido por un toro, se rompió la muñeca y algunas costillas, y sufrió una conmoción que le provocó una hemorragia cerebral. Le quedaban un par de acrobacias por hacer, pero su médico le aconsejó que no las realizara.

“El médico me dijo: ‘De ninguna manera. No puedes, has tenido 16 conmociones cerebrales, acabas de sufrir una terrible conmoción cerebral, tu cerebro está revuelto ahora mismo’. Y yo me quedé como, de acuerdo, así que las dejé a un lado”- dijo el hombre de 50 años de edad en entrevista con NME.

Vía NME.