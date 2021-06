La directora escocesa, Lynne Ramsay, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico cuyo título será ‘Polaris‘. Si bien no existen muchos datos al respecto, lo que ya es un hecho es que los primeros nombres que formarán parte del casting son los de Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

La pareja que ya en el pasado trabajó en conjunto para películas como ‘Her’, ‘Dominion’, ‘Mary Magdalene’ y ‘Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot’, volverá a la pantalla grande con esta nueva cinta de la que Ramsay no ha dado ni fecha de estreno ni detalles de trama, más allá de la libertad en el set que le ha otorgado a Joaquin Phoenix frente a la cámara:

“Está loco pero es el mejor actor que he conocido jamás. Todo lo que hace en el set tiene una razón.



Es mucho más difícil cuando se te ocurre una idea original como esta, pero es imposible no entusiasmarse cuando estás preparando una película con Joaquin“. Lynne Ramsay para The Indiependent

Mientras que por un momento se cuestionó si la cinta sería una adaptación más de las que tanto disfruta hacer la directora, Ramsay aclaró que ‘Polaris‘ es una obra original de ella y que precisamente por la naturaleza de la misma, el proceso de producción va lento pero seguro.

Por ahora, sólo podemos emocionarnos con la idea de estos tres trabajando juntos. Sin embargo, todo luce a que deberemos esperar hasta inicios del 2022 para tener noticias al respecto.

¡Pero no estén tristes! Definitivamente cuando Lynne y Joaquin se junta, el resultado termina en una verdadera obra de arte.