Ya estamos muy bien instalados en el Spider-Verso. Con los rumores de que los hombres araña multidimensionales aparecerán en ‘Spider-Man: No Way Home’; los derechos del personaje retornando a ser de un solo propietario (Sony); y dos exitosas películas de ‘Venom’ en su haber; Sony está trabajando duro para sentar las bases de su propio Universo de Personajes Marvel que no es del MCU. La última incursión en ese mundo es “Morbius”, que hoy ha recibido un nuevo trailer.

La película de vampiros protagonizada por Jared Leto, cuyo estreno estaba previsto para el 31 de julio de 2020; llegará a los cines en enero de 2022. Se centra en “Michael Morbius”, un médico y biólogo que busca una cura para su propio trastorno sanguíneo. Cree haberla encontrado en la sangre de los murciélagos, y experimenta consigo mismo con resultados peligrosamente inesperados. Su enfermedad desaparece, pero es sustituida por otra, que le convierte en un vampiro vivo sediento de sangre, vicioso, volador y que localiza el eco.

De la mano del director Daniel Espinosa y con un guión de Matt Sazama y Burk Sharpless; ‘Morbius’ también es protagonizada por Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris y Al Madrigal.

El avance en cuestión está muy bien pero, los nerds realmente quieren saber, “¿Cómo se relaciona esto con Spider-Man?” Resulta que, íntimamente. El nuevo tráiler de ‘Morbius’ incluye dos referencias directas a ‘Venom’, situando esas películas de Tom Hardy claramente en el mismo universo que esta. Además, hay otra aparición de Michael Keaton, retomando su papel de “Adrian Toomes”/”Vulture” encarcelado, visto por última vez en ‘Spider-Man: Homecoming’ del MCU.

A partir de ahí, la cosa se complica. En dos panorámicas diferentes de la ciudad, los fans verán los edificios de Oscorp y Horizon Labs; el primero es la empresa dirigida por “Norman Osborn”, alias el “Duende Verde”. La segunda es una empresa tecnológica de la competencia para la que trabajaron “Morbius” y “Peter Parker” en distintos momentos de los cómics.

Por otra parte, hay una imagen rápida de un periódico (The Daily Bugle, naturalmente) que se refiere a los personajes clásicos de Spidey, “Rhino” (visto en ‘The Amazing Spider-Man 2’, interpretado por Paul Giamatti, y que se rumorea volverá en ‘No Way Home’) y ‘Black Cat’.