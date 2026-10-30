Jamie Dornan reconoce la presión de interpretar a Aragorn en La caza de Gollum y explica por qué no busca superar el trabajo de Viggo Mortensen.

Lo que debes saber

Jamie Dornan interpretará a Aragorn en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum .

interpretará a en . En entrevista con L’Officiel , dijo que admira a Viggo Mortensen y no pretende superar su actuación.

, dijo que admira a y no pretende superar su actuación. La película dirigida por Andy Serkis se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

Jamie Dornan sabe que interpretar a Aragorn después de Viggo Mortensen significa enfrentar comparaciones. El actor de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum habló sobre el reto en una entrevista con L’Officiel publicada el 19 de octubre de 2026. Aunque admira la actuación de su antecesor, aclaró que no intenta superarla.

Su postura recupera una pregunta que acompaña a la nueva película desde que se anunció el cambio de protagonista, como ya había ocurrido cuando Viggo Mortensen habló sobre la posibilidad de volver a interpretar al personaje.

En la conversación con L’Officiel, Dornan reconoció la presión de asumir un personaje muy querido. Señaló que considera la interpretación de Viggo Mortensen una de sus favoritas y que quiere recuperar parte de la energía que llevó al papel. NME retomó sus declaraciones el 29 de octubre.

El actor agregó que se siente honrado de intentar recuperar al menos una parte de la energía que Mortensen aportó al personaje. También fue contundente sobre sus intenciones: no está tratando de superarlo.

¿Qué dijo Jamie Dornan sobre Viggo Mortensen y Aragorn?

La entrevista original fue publicada el 19 de octubre. La cobertura posterior no representa un nuevo anuncio de reparto. La película seguirá a una versión más joven de Aragorn, cuando todavía vive como montaraz, antes de los acontecimientos de La comunidad del anillo.

La comparación es inevitable. Mortensen interpretó a Aragorn en las tres películas de El Señor de los Anillos, estrenadas entre 2001 y 2003, y su trabajo quedó asociado a la imagen cinematográfica del heredero de Gondor. Dornan, conocido por proyectos como The Fall y Cincuenta sombras de Grey, tendrá que acercarse a una etapa distinta de la vida del personaje.

En ese sentido, la nueva película ofrece una diferencia narrativa importante: no veremos al Aragorn que ya conocemos como rey y líder de los pueblos libres, sino a un hombre más joven que todavía vive como montaraz.

¿De qué tratará El Señor de los Anillos: La caza de Gollum?

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se desarrolla antes de los acontecimientos de La comunidad del anillo. La historia sigue la búsqueda de Gollum, una misión en la que participan Gandalf y Aragorn para evitar que la criatura caiga en manos de las fuerzas de Sauron y revele información sobre el Anillo Único.

La película estará dirigida por Andy Serkis, quien también regresará como Gollum mediante captura de movimiento. Serkis ya había interpretado al personaje en las películas anteriores y, como contamos cuando fue anunciado como director de Venom 2, también ha desarrollado una carrera detrás de cámaras.

Reparto y fecha de estreno de La caza de Gollum

Dornan compartirá pantalla con varios intérpretes conocidos por los seguidores de la franquicia. Ian McKellen volverá como Gandalf y Elijah Wood retomará el papel de Frodo Bolsón. Andy Serkis también estará frente a la cámara como Gollum, mientras que Lee Pace regresará como Thranduil.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Kate Winslet y Anya Taylor-Joy. También participa Leo Woodall, quien interpretará a Halvard, otro montaraz relacionado con la historia de Aragorn.

De acuerdo con Variety, la película contará con Peter Jackson como productor, junto a Fran Walsh y Philippa Boyens, colaboradores fundamentales de las adaptaciones anteriores.

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2027.