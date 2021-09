Mientras que muchos piensan que formar parte del MCU es un honor y una oportunidad millonaria, la realidad es que para muchos actores el pertenecer al mundo de Marvel no es necesariamente la cosa más popular dentro del gremio de la actuación.

Un ejemplo es Jake Gyllenhaal, quien pasó de ser un actor de películas de culto a un villano del MCU en ‘Spider-Man: Far From Home’. Y a través de una entrevista para ICON-El País, Jake habló acerca de cómo el pasar de los años lo hizo reflexionar de lo duro que estaba trabajando y lo poco que estaba disfrutando la vida.

“¿Para qué me estoy esforzando tanto? ¿Qué sentido tiene si no me estoy divirtiendo?”