Durante mucho tiempo se creyó que para el legendario Hayao Miyazaki, la obra de Koyoharu Gotouge y su largometraje más reciente, ‘Demon Slayer: Infinity Train‘ , no eran más que animes y películas sin importancia que no figuraban en su espectro de trabajos a admirar.

Sin embargo, recientemente en una entrevista para el canal Bokura no Jidai de Fuji, el productor y co-fundador de Studios Ghibli, Toshio Suzuki, comentó que no había nada más lejano a la realidad, ya que si bien Miyazaki no está enterado muy bien del manga ó el animé, es consciente de su éxito y considera a la película –que por cierto ya superó a ‘El viaje de Chihiro’– como un “rival”.