El pasado 21 de octubre durante el rodaje de la película ‘Rust‘, el actor Alec Baldwin le arrebató la vida accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de cámaras de la producción, tras impactarla con un proyectil proveniente de una arma de fuego que supuestamente era de utilería.

Hoy, la comunidad del cine ha respondido al suceso y actores como Dwayne Johnson han comunicado que en pro de mostrar su solidaridad con la familia Hutchins, el actor ya no participará en producciones que involucren armas de fuego reales.

“Es un hecho; tenemos que unirnos como industria. Y sin tomar lados ni compartir opiniones referentes a individuos o producciones, creo que la reacción más cuerda es la siguiente: no más armas reales.



¿Quieren escenas de acción? Perfecto, las hacemos con armas de hule y lo demás lo resolvemos en post-producción.



Para eso está, ¿no?



Mi corazón y pensamientos están con la familia Hutchins y no tengo nada más que añadir al respecto” Dwayne Johnson para Variety

La promesa no sólo va para él mismo como actor, sino para la productora fundada por él mismo llamada Seven Bucks Productions, la cual se compromete a no volver a utilizar nunca más.

¿Habrán más actores que se comprometan a esta causa? ¡Ya veremos! Por lo pronto, todo lo relacionado a ‘Jumanji‘ no volverá a contar con nada hecho ni de madera, hasta poder crear formas más seguras y reguladas de incorporar utilería a los sets de filmación.