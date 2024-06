“Es dificil. Todo el mundo dice: ‘¿Por qué no hacen cosas más originales?’ Y luego, cuando lo hacemos, la gente no las ve porque no están familiarizados con ellas”.

“Con las secuelas, la gente piensa: ‘Oh, ya he visto eso’. Sé que me gusta”. Las secuelas son muy valiosas en ese sentido. Estamos tratando de equilibrar nuestra producción con más secuelas”.