Aceptémoslo. Más de una vez hemos fingido tener poderes jedi para abrir las puertas automáticas del súper y el centro comercial. No hay nada vergonzoso en ello. De hecho, hasta uno de los “portadores de la Fuerza”, Ewan McGregor, admite que, de vez en cuando, se divierte haciéndolo también.

‘Obi-Wan Kenobi’, la próxima serie derivada de Star Wars, llegará al catálogo de Disney Plus el 25 de mayo y presentará nuevamente a McGregor en su papel estelar del maestro jedi “Obi-Wan Kenobi”, mientras que su co-protagonista original, Hayden Christensen, regresará como el aprendiz malvado, “Anakin Skywalker”/ “Darth Vader”.

Como parte de las actividades promocionales en torno a la serie, McGregor, de 50 años de edad, ha estado ofreciendo entrevistas a varios tableros internacionales y, en una de sus varias pláticas con Entertainment Weekly, reveló que juega como un niño fingiendo utilizar sus “poderes jedi” para abrir las puertas automáticas del super.

“Lo hago con las puertas! Me gusta hacer eso con las puertas automáticas, solo para divertirme. Siempre hago un pequeño movimiento Jedi y ocasionalmente me han encontrado haciéndolo”.

“Ya sabes, como en el supermercado o algo así cuando estoy sacando mi carrito. Me hace reír… pero de vez en cuando me atrapan y es un poco vergonzoso. Es difícil no hacerlo, ¿no? Es divertido. Si el momento es el adecuado, se siente muy poderoso. A mis hijos… no les importa. No funciona en ellos”.