‘Luca’, una de las últimas instalaciones de Disney Pixar, se estrenó el pasado 18 de junio y rápidamente se convirtió en un título comentado en las redes sociales. Todo el mundo quedó encantado con la historia de unos niños italianos que se profesan una gran lealtad.

La película tuvo un fuerte impacto en la comunidad LGBT gracias a sus adorables protagonistas, un hecho que sorprendió al director Enrico Casarosa, que en comentarios recogido por CVBJ compartió su opinión sobre el alcance de ‘Luca’ entre la comunidad gay.

En la Riviera italiana, una improbable pero fuerte amistad crece entre dos monstruos marinos que son capaces de disfrazarse de humanos. El vínculo entre “Luca” y “Alberto” es poderoso, un lazo que no pasó desapercibido para la comunidad LGBT y que brilló al darles visibilidad en una película de Pixar.

Aunque la película no habla explícitamente de un romance entre los protagonistas, sutiles detalles nos hacen pensar en un afecto muy, muy profundo. Por su parte, La casa rosa habla de las proyecciones que el público pone sobre los protagonistas y de lo importante que es verse representados, comprendidos y celebrados.

Así que hablamos de la raza, hablamos un poco de la comunidad LGBTQ, pero lo que no vimos fue porque nos centramos en la pre-pubertad y la amistad, así que no pensamos necesariamente en ellos de forma romántica. Y también porque mi mejor amigo y yo somos hombres heterosexuales, y de nuevo, tenemos nuestra propia historia.

Aunque el director dice que no pensó en una relación amorosa para sus protagonistas, lo cierto es que se siente muy orgulloso de que los fans la hayan reinterpretado con tanto acierto, y se declara un aliado total de la comunidad LGBT 🏳️‍🌈. Añadió:

Pero me alegró mucho que resonara porque, de nuevo, se trata de todas las formas en que nos sentimos diferentes y se trata de ser abiertos y curiosos sobre los demás, en lugar de tener miedo. Así que lo acepté. Tal vez me sorprendió la cantidad de maravillosas obras de arte de los fans que eran tan buenas. Así que me considero un gran aliado, y estoy muy contento.

Me han preguntado muchas veces: ‘¿Pero son gays? Yo digo: ‘Bueno, esta es una película sobre la amistad, no sobre el romance’. Creo que esa es la pequeña cosa que me gusta especificar, pero estoy muy contento. Habla de la necesidad de que esa comunidad esté más representada, no es realmente de donde vino mi inspiración, pero estoy muy contento de que haya resonado tanto.

Vía CVBJ.