Un reporte atribuye a Avengers: Doomsday dos duraciones, incluida una edición Infinity Vision con una escena extra. Marvel aún no confirma los datos. Esto se sabe.

Lo que debes saber

Avengers: Doomsday tendría una duración de 2 horas, 29 minutos y 36 segundos en su versión estándar.

La edición para salas Infinity Vision duraría 2 horas, 30 minutos y 55 segundos, debido a una escena adicional.

Marvel Studios todavía no ha confirmado oficialmente las duraciones que circulan en los reportes.

La próxima reunión de los superhéroes de Marvel en la pantalla grande podría durar menos de lo que muchos calculaban. Un nuevo reporte señala que Avengers: Doomsday tendrá una duración de 2 horas y 29 minutos, una cifra que la colocaría prácticamente a la par de Avengers: Infinity War. La información llega mientras el estudio prepara el estreno de una de sus películas más esperadas y continúa revelando pistas sobre la historia. En México, la expectativa también crece después del lanzamiento de la edición especial de Avengers: Endgame en Disney+, que incluye material relacionado con la nueva cinta.

¿Cuánto durará Avengers: Doomsday?

Según información del medio brasileño Omelete y retomado por Hypebeast, la versión estándar de Avengers: Doomsday tendrá una duración de 2 horas, 29 minutos y 36 segundos. Por su parte, la edición destinada a las salas Infinity Vision alcanzaría las 2 horas, 30 minutos y 55 segundos.

La diferencia entre ambas versiones es de poco más de un minuto, que correspondería a una escena adicional para las funciones en ese formato especial. Sin embargo, hay un detalle importante: Marvel Studios no ha confirmado oficialmente estas cifras. Omelete asegura que consultó a representantes de Disney, pero el estudio decidió no hacer comentarios sobre el reporte.

Por ahora, la duración debe tomarse como información reportada por fuentes de la industria y no como un dato oficial publicado por Marvel.

¿Será más corta que Avengers: Endgame?

La cifra también permite comparar la nueva película con las entregas anteriores de la franquicia. Avengers: Infinity War, estrenada en 2018, tiene una duración de 2 horas y 29 minutos, prácticamente la misma que la reportada para Doomsday. En cambio, Avengers: Endgame llegó a los cines en 2019 con una duración de 3 horas y 1 minuto.

Esto significa que la nueva película sería aproximadamente 32 minutos más corta que Endgame, aunque reuniría a un elenco bastante amplio de personajes provenientes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel.

En julio de 2026, un reporte de The Hollywood Reporter había señalado que la película rondaba las 2 horas y 45 minutos, aunque esa duración todavía no correspondía al montaje definitivo. El nuevo reporte habla de una versión más breve. Falta que Marvel publique la información oficial.

Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom

Uno de los principales atractivos de Avengers: Doomsday será el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, esta vez para interpretar a Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom. El actor, que durante años dio vida a Tony Stark y a Iron Man, encabezará la historia como uno de los villanos más importantes de Marvel.

La película también reunirá a personajes de distintas franquicias, incluidos los Avengers, los Fantastic Four y los X-Men. Esta combinación ha alimentado numerosas teorías sobre el multiverso y el papel que tendrá cada héroe en el conflicto.

Una de ellas incluso relaciona a Steve Rogers con los acontecimientos de la cinta, como explicamos en esta teoría sobre el final de Endgame.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines en diciembre de 2026. En México, la fecha anunciada para su estreno es el 17 de diciembre, un día antes de su lanzamiento programado en Estados Unidos.

Aunque el reporte sobre su duración todavía no cuenta con confirmación oficial de Marvel, sí ofrece una primera referencia de cuánto tiempo podría pasar el público en las salas. El siguiente estreno anunciado de la saga será Avengers: Secret Wars.